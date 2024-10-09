Западу нужно сесть за стол переговоров с Путиным, пишут СМИ

После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.