Харрис просила Зеленского найти себе преемника

Также у вице-президента США состоялся разговор с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. «Харрис зашла так далеко, что потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, “если вас схватят или убьют”, как она выразилась», — говорится в книге.