Россия напомнила Швейцарии о последствиях нарушения границы

В публикации отмечается, что для получения визы и аккредитации Пельда не обращался ни в генеральное консульство России в Женеве, ни в посольство России в Берне, ни в МИД России. «Если вы сознательно идете на нарушение закона, то будьте готовы к ответственности за это», — подчеркнули в ведомстве.