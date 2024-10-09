Россия напомнила Швейцарии о последствиях нарушения границы

Накануне в ФСБ России заявили, что на журналистов швейцарского холдинга СНMedia Курта Пельды и французского канала France 24 Кэтрин Норрис Трент, которые незаконно пересекли российскую границу в Курской области, заведены уголовные дела.
В публикации отмечается, что для получения визы и аккредитации Пельда не обращался ни в генеральное консульство России в Женеве, ни в посольство России в Берне, ни в МИД России. «Если вы сознательно идете на нарушение закона, то будьте готовы к ответственности за это», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Швейцарии высказались о планах привлечь Россию на новый саммит мира по Украине. Представитель пресс-службы Министерства иностранных дел страны Йонас Монтани отметил, что для Швейцарии и «еще для 94 государств и международных организаций, поддержавших коммюнике по итогам саммита в Бюргенштоке», важно, чтобы предложение по окончанию боевых действий основывалось на уставе Организации Объединенных Наций.