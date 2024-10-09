Зеленский отменил второй саммит мира в ноябре

«Первый саммит, который прошел, это был просто холостой выстрел в никуда, никаких действий, никаких реакций [не последовало]. И в принципе все мировое сообщество понимало, что желание Зеленского было втянуть в большую войну Запад. И никто сегодня на Западе не хочет очередной мировой войны… И все дали понять Зеленскому — его спонсоры, его партнеры — то, что поездка на саммит мира, она нецелесообразна, потому что нужно было рассматривать, а что сделано было по итогам первого саммита. А по итогам первого саммита — ноль, большой ноль. И естественно, исходя из той ситуации, которая складывается сегодня вокруг Зеленского, с ним уже никто не хочет садиться за стол переговоров. Ну вот [генеральный секретарь НАТО Марк] Рютте только будет приезжать», — подчеркнул депутат.