Война на экспорт: почему ближневосточный конфликт стал выгоден Израилю

— Обратите внимание: Израиль всеми силами «нарывается», — согласен Григорий Савельев. — Один из ярких примеров — теракт с пейджерами: десятки погибших и тысячи раненых, в том числе дети. Формально Израиль свою вину не признал, но очевидно, что атаку совершил он. Причем большинство пострадавших — невинные люди, оказавшиеся не в то время не в том месте. Второй пример — постоянные удары по столице Сирии Дамаску, в результате которых гибнут как военные, так и мирные люди. А 31 июля этого года прямо в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания — по его резиденции Израиль выпустил ракету. Представьте, что было бы, если бы Россия, скажем, решила ликвидировать иноагента Михаила Ходорковского и выпустила ракету по его резиденции в Австрии? Все бы сочли, что Россия объявила Австрии войну — если бьет ракетами по ее территории! И ждали бы от Запада военного ответа — потому что не ответить он бы не смог. Вот и Израиль провоцирует Иран, а также Ливан и других соседей на военные ответы, чтобы втянуть их в войну. Но прежде всего, конечно, Израиль провоцирует Иран — своего главного врага. Израилю важно, чтобы Иран не просто ударил, а попал в мирные кварталы. Тогда можно показать всему миру жертвы, перетянуть общественное сочувствие на себя и, что важнее, попросить помощи у США, Великобритании и других «больших парней» и воевать с Ираном так же, как когда-то с Ираком, — большой коалицией.