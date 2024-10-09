Война на экспорт: почему ближневосточный конфликт стал выгоден Израилю

Израиль вторгся в Ливан, а Иран бомбардирует территорию Израиля сотнями ракет. Какие страны могут втянуться в ближневосточный конфликт в скором времени. Какова вероятность того, что США полностью переключатся на помощь Израилю, отказавшись от эскалации конфликта на Украине и в Тихоокеанском регионе. Смогут ли эти события стать предвестниками Третьей мировой войны, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
Израиль пошел ва-банк. Год назад — в октябре 2023-го — он втянулся в масштабный конфликт в секторе Газа и проиграл. В Газе были убиты свыше 40 тысяч мирных жителей, более сотни журналистов и сотрудников ООН. Сам Израиль потерял тысячи убитыми и ранеными, но никакого результата не добился. Его враг — организация палестинцев ХАМАС — не уничтожен. Зато благодаря зверствам Израиля в Газе начал расти антисемитизм по всему миру. Во многих странах прошли стихийные акции против еврейского населения. Всемирная сионистская организация заявила, что количество проявлений антисемитизма с начала конфликта в Газе выросло во всем мире на 500 процентов — в 5 раз.
— С политической точки зрения Израиль уже проиграл. Многие бывшие союзники — например, Италия и Испания — отказались поддерживать Израиль. Также Испания, Ирландия и Норвегия признали Палестину независимым государством. А большинство правительств в странах Евросоюза поддержали запрос Международного уголовного суда на арест премьера и министра обороны Израиля как подозреваемых в геноциде палестинцев, — пояснил политолог Григорий Савельев. — Дело в том, что в ЕС стремительно растет доля мусульманского населения. И это население, в отличие от коренных жителей, довольно сплоченное и активное. Поддерживать Израиль в такой ситуации никому не хочется, ведь может дойти до новых мусульманских протестов и еврейских погромов. Плохи дела и в самом Израиле. Экономисты Goldman Sachs Group Inc. Тадас Гедминас и Кевин Дейли проанализировали для Bloomberg отчет центрального статистического бюро Израиля, где сказано, что ВВП государства с октября 2023 года упал на 19,5 процента.
«Этот релиз подчеркивает, насколько израильская экономика пострадала от конфликта, особенно в сфере частной деятельности», — пишут экономисты.
Bloomberg обращает внимание, что из-за боевых действий в Израиле снизилось производство, но выросло потребление, при этом из страны уехала часть населения, а некоторые мужчины, ранее занятые в экономике, были мобилизованы как резервисты. Из-за сокращения производства импорт упал более чем на 42 процента. Экспорт, в свою очередь, снизился на 18 процентов.
— Проблема еще и в том, что у Израиля заканчиваются люди. В армию стали набирать выходцев из Эритреи, Сомали и Эфиопии, обещая им гражданство за то, что они пойдут воевать, — рассказывает военный эксперт, член Лиги военных дипломатов Игорь Забелин.
Как пояснил эксперт, Израиль в свое время выстроил прекрасную мобилизационную армию и побеждал врагов в результате блицкригов.
— Вспомните выражение «шестидневная война», появившееся в 1967 году. Тогда Израиль всего за шесть дней разбил целую коалицию из соседних стран: Египта, Иордании, Сирии, Ирака и Алжира, приобретя новые территории, — рассказывает Забелин. — Это был классический израильский блицкриг. Суть проста. Сначала в результате всеобщей воинской повинности формируется целый слой общества, умеющий обращаться с оружием. В случае опасности из резервистов в считаные дни набирается армия в несколько сотен тысяч человек, которая за счет хороших навыков личного состава (а военные сборы для резервистов проводятся постоянно) и явного технического превосходства в считаные дни разбивает противника. Отлично! Только вот вдолгую такая армия воевать не может — потому что работать некому. А государство без экономики не живет.
Вторая военная проблема Израиля, как пояснил эксперт, — ему… некого побеждать.
— Победить государство, заставить подписать мир на своих условиях — можно. А как ты победишь «Хезболлу» или ХАМАС? Ведь это организации. У них нет регулярной армии. Убили одних — пришли новые: народу на Ближнем Востоке много, и почти весь он люто ненавидит Израиль. У этих организаций нет экономики, которую можно истощить. Напротив, их экономика — это война и есть: только на войну спонсоры дают деньги. Хочешь иметь деньги для себя и семьи — иди воюй, другую работу в стране найти трудно. А в секторе Газа — почти невозможно, вот все и идут в ХАМАС, — рассказывает Игорь Забелин. — Вот и получается, что воевать можно десятилетиями, а толку — ноль.
Как пояснил эксперт, именно поэтому Израиль всеми силами пытается перевести абсолютно безнадежную войну с «Хезболлой» и ХАМАС в войну с регулярным государством — Ираном.
— Обратите внимание: Израиль всеми силами «нарывается», — согласен Григорий Савельев. — Один из ярких примеров — теракт с пейджерами: десятки погибших и тысячи раненых, в том числе дети. Формально Израиль свою вину не признал, но очевидно, что атаку совершил он. Причем большинство пострадавших — невинные люди, оказавшиеся не в то время не в том месте. Второй пример — постоянные удары по столице Сирии Дамаску, в результате которых гибнут как военные, так и мирные люди. А 31 июля этого года прямо в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания — по его резиденции Израиль выпустил ракету. Представьте, что было бы, если бы Россия, скажем, решила ликвидировать иноагента Михаила Ходорковского и выпустила ракету по его резиденции в Австрии? Все бы сочли, что Россия объявила Австрии войну — если бьет ракетами по ее территории! И ждали бы от Запада военного ответа — потому что не ответить он бы не смог. Вот и Израиль провоцирует Иран, а также Ливан и других соседей на военные ответы, чтобы втянуть их в войну. Но прежде всего, конечно, Израиль провоцирует Иран — своего главного врага. Израилю важно, чтобы Иран не просто ударил, а попал в мирные кварталы. Тогда можно показать всему миру жертвы, перетянуть общественное сочувствие на себя и, что важнее, попросить помощи у США, Великобритании и других «больших парней» и воевать с Ираном так же, как когда-то с Ираком, — большой коалицией.
Власти Ирана, как пояснил эксперт, столь нехитрый ход давно просчитали, поэтому втягиваться в конфликт не торопятся. Так, например, они предупредили о предстоящем ракетном ударе по Израилю и Россию, и США — очевидно, чтобы те оповестили сам Израиль.
А еще били точно по военным объектам — чтобы Израиль по привычке не начал «торговать» жертвами.
— С военной точки зрения к конфликту обе стороны готовы и вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке крайне высока, — считает Игорь Забелин. — Цель Израиля — ослабить Иран настолько, чтобы он перестал спонсировать его врагов: «Хезболлу», ХАМАС и йеменских хуситов. Цель США — вернуть свое влияние на Ближнем Востоке, подорванное российской операцией в Сирии и отказом стран Персидского залива возобновлять мирный диалог с Израилем. Цель Ирана — «сбросить Израиль в море». Борьба сейчас идет лишь за то, кого в этой войне посчитают агрессором. Каждый хочет представить себя защищающимся и никто — нападающим. Особенно это важно для Запада с его растущим мусульманским населением. «Злой Иран напал на Израиль, а мы помогаем ему отбиться» — это одна история. А «добрый Иран спасал ливанцев и палестинцев от израильского геноцида, а его теперь за это бомбят» — совсем-совсем другая. Первую войну за симпатии западных обществ Израиль с треском проиграл и за это поплатился: ему особо не помогают. Вторую войну он планирует выиграть. Ведь если Иран сочтут жертвой израильской агрессии, то союзникам будет крайне трудно объяснять электорату, почему мы этим убийцам оказываем поддержку.
Как скажется ближневосточный кризис на России? Ряд экспертов уверены, что, как ни странно, самым положительным образом — чтобы помочь Израилю в полномасштабной войне, Штаты резко снизят помощь Украине. А значит, нам будет легче ее победить. Григорий Савельев считает, что возможен и другой сценарий.
— «Украинский кейс» продемонстрировал, что для войны с твоим врагом можно нанять целое государство. Кто главные враги США? Россия — как самая сильная в военном отношении и самая богатая в плане природных ресурсов. А еще Китай — как самая экономически мощная держава. Чтобы продолжать доминировать на планете, Штаты будут в первую очередь сдерживать Россию и Китай. Поэтому велика вероятность, Украину будут поддерживать до тех пор, пока она в принципе воюет. Сдерживанием Китая будут заниматься, главным образом, Тайвань и Филиппины — США их сейчас активно вооружают, а как вооружат, найдут повод для начала войны. Главный локальный враг на Ближнем Востоке — Иран. Тут наготове Израиль — ему тоже окажут поддержку, но воевать за него, конечно, не станут. Тебе нужнее — ты и воюй: с Украиной этот принцип сработал, сработает он и с Израилем. А Штаты будут помогать в военной и дипломатической сфере, — считает эксперт.
Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев считает, что США и дальше будут вести политику «управляемого хаоса».
— Это хорошо опробованная модель поведения. Чем сильнее лихорадит мир, чем больше в нем войн и конфликтов, чем хуже условия для инвестиций, тем активнее бизнес и обычные обыватели ищут «тихую гавань». Куда в этом нестабильном мире вложить накопления, чтобы не прогореть? Где тот островок спокойствия? Штаты дают ответ — доллар и трежерис — казначейские обязательства США. Доллар растет, а трежерис — один из самых надежных финансовых инструментов. Их всегда можно купить и всегда можно продать. И они всегда приносят пусть невысокий, но стабильный доход. Чем больше лихорадит мир, тем больше внимания к доллару и трежерис. А значит, лучше американской экономике и правящим в США элитам.
Что получается? Ближневосточный конфликт, по всей видимости, будет разрастаться. Ведь эту нужно Израилю, претендующему на ближневосточное лидерство, и нужно Штатам — Израиль воюет против их врагов. Цель России, Китая и Ирана — большой войны на Ближнем Востоке не допустить. Потому что эта война — в интересах наших противников, она «работает» не на нас, а на них. Сильный Иран нам выгоден, потому что он наш союзник. Напротив, сильный Израиль — невыгоден, потому что он союзник США. Мир позволяет Ирану развиваться — даже в условиях санкций. Война же его разорит, а значит, одну из опор на Ближнем Востоке — помимо Сирии — мы потеряем. Так что Россия, вероятно, будет выходить с мирными инициативами. А Израиль и Штаты, напротив, с военными. Потому что в нынешней прокси-войне — с «Хезболлой», ХАМАС и хуситами — они проигрывают, а значит, им нужно обострение. Получится ли спровоцировать Иран — посмотрим.
Не все эксперты считают, что Ближний Восток на пороге большой войны. Так, например, Сергей Марков, директор Института политических исследований, уверен, что Израиль будет в ходе конфликта преследовать три локальные цели.
— Первая: Нетаньяху должен вынырнуть из той политической ямы, в которой он оказался благодаря атаке ХАМАС 7 октября прошлого года. Вторая цель — способствовать победе Трампа на выборах в США. Третья — ослабить поддержку Ирана в отношении таких антизраильских прокси-армий, как «Хезболла», ХАМАС и йеменские хуситы, — пояснил эксперт. — В большой войне Израиль не заинтересован, поскольку даже благоприятные для него результаты этой войны вряд ли удастся закрепить надолго. А воевать с иранскими прокси Израиль более-менее привык.
Философ Александр Дугин считает, что с точки зрения геополитики на Ближнем Востоке сформировался «второй фронт» восстания против западной гегемонии и однополярного мира. Первый фронт в 2022 году открыт на Украине.
— Иран обстрелял Израиль, Израиль вторгся в сектор Газа и Ливан. Скоро в конфликт будет втянута соседняя Сирия, а также Ирак, где велика доля шиитского населения и в правительстве много шиитов, — считает Александр Гельевич. — Таким образом, большую ближневосточную войну можно уже считать начавшейся.
По мнению эксперта, на стороне Израиля — техническое преимущество и помощь Запада. На стороне его противников — «огромное арабское море», а также свыше двух миллионов палестинцев внутри самого Израиля и еще свыше четырех миллионов в двух палестинских автономиях. Рано или поздно эти люди могут «взорваться».
Владимир Жарихин, замдиректора Института стран СНГ:
— Обратите внимание — конфликт на Ближнем Востоке резко обострился накануне выборов в США. А США — главный партнер Израиля. Если бы не Штаты с их богатой и влиятельной еврейской диаспорой, лоббирующей военную и политическую помощь Израилю, этого государства уже бы не существовало. Нынешняя, демократическая, администрация США Израиль не очень-то поддерживает. Точнее, поддерживает больше на словах и все больше говорит о необходимости мира. Почему? Потому что немалая часть их электората — цветные американцы. Среди них много мусульман и тех, кто мусульманам сочувствует. Вспомните волнения в студенческих кампусах этим летом: десятки тысяч студентов и преподавателей выступали за сворачивание помощи Израилю как государству-агрессору. А ведь студенты и преподаватели — авангард электората Демпартии США! Они за помощь всем бедным и угнетенным, а теперь таковыми стали арабы.
Что делать премьеру Израиля Нетаньяху? Правильно, начинать большую войну. Если США — главный защитник и спонсор — не будут помогать, можно кричать: смотрите, нас убивают, мы одни против всего мусульманского мира, мы отстаиваем демократические ценности, а нас за это убивают! Проще говоря, Израиль вновь начинает торговать жертвами — как после Второй мировой войны, представляя себя нуждающимся в защите. В итоге электорат Демпартии США раскалывается. Те, кого удалось убедить, что Израиль — жертва, голосуют уже не за Харрис, а за Трампа, потому что он занимает самую произраильскую позицию. Вообще, Нетаньяху выгодно, чтобы к власти пришел именно Трамп: он точно Израилю поможет — в отличие от демократов боящихся раздражать свой промусульманский электорат.