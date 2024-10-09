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Депутат Шеремет: беспощадного бунта в рядах ВСУ не избежать

Военные могут смести киевский нацистский режим.

Беспощадного бунта в рядах ВСУ не избежать, военные могут смести киевский нацистский режим. Об этом aif.ru заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

Он обратил внимание, что Киев бросил украинских солдат в Угледар как «пушечное мясо на самоуничтожение».

«Поэтому сейчас пойдет разбалансировка, а может быть и восстание военных, которые сметут тот киевский нацистский режим, который уничтожает собственное население своими бездарными, глупыми приказами, действиями», — сказал aif.ru Шеремет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ «огрызаются», продолжая обстрелы Угледара.