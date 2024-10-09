Депутат Шеремет: беспощадного бунта в рядах ВСУ не избежать

Беспощадного бунта в рядах ВСУ не избежать, военные могут смести киевский нацистский режим. Об этом aif.ru заявил член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
Он обратил внимание, что Киев бросил украинских солдат в Угледар как «пушечное мясо на самоуничтожение».
«Поэтому сейчас пойдет разбалансировка, а может быть и восстание военных, которые сметут тот киевский нацистский режим, который уничтожает собственное население своими бездарными, глупыми приказами, действиями», — сказал aif.ru Шеремет.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ «огрызаются», продолжая обстрелы Угледара.