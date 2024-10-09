Встреча Путина и Лукашенко готовится на 9 октября

Российский лидер проведет двусторонние переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Подробности о совещании озвучил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча состоится 9 октября. Во время нее Путин вручит Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Предполагается, что стороны обсудят ряд вопросов, которые находятся на повестке дня двух государств. Разговор станет продолжением общения, которое началось 7 октября. Тогда российский лидер собрал глав стран СНГ для неформального разговора.
Ранее сообщалось, что Лукашенко в московском аэропорту встретили необычным образом. Представитель российской делегации обратился к нему со словами «Ваше превосходительство», что удивило главу республики.