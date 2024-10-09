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Харрис через критику Трампа оскорбила Путина

Кандидат в президенты США от Демократической партии обрушилась на своего противника с критикой из-за книги журналиста Боба Вудворда «Война».

Источник: Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа. Свое мнение она высказала в интервью радиоведущему Говарду Стерну, выдержки из которого приводит ее журналистский пул.

Харрис прокомментировала мнение Трампа о книге журналиста Боба Вудворда «Война». Политик назвал данные, которые приведены в произведении вымыслом. А именно сведения о том, что бывший американский лидер якобы имел личные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Анализируя эту информацию и критикуя Трампа, Харрис оскорбила российского лидера. Она назвала его такими же словами, которые обычно произносит нынешний президент США Джо Байден.

Ранее Кремль выражал сожаление, что РФ и ее деятели часто становятся инструментом для внутриполитической борьбы в США. Представители администрации призвали не использовать имя политиков из России в личных целях.

Путин Владимир