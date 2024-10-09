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В ХАМАС отказались вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня

БЕЙРУТ, 9 окт — РИА Новости. Руководство движения ХАМАС не видит смысла в переговорах по обмену пленными до полного прекращения огня и вывода израильских войск из сектора Газа, заявил РИА Новости представитель политического руководства ХАМАС в Ливане Айман Шанаа.

Источник: AP 2023

«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключенными. Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но есть еще много фронтов, которые могут преподать врагу урок», — сказал Шанаа.

Собеседник агентства отметил, что движение было готово к прекращению огня, но в связи с позицией премьер-министра Израиля Беньямин Нетаньяху переговоры оказались безрезультатны.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41,9 тысячи, пострадали более 97,3 тысячи человек.

МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.