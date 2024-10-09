В ХАМАС отказались вести переговоры об обмене пленными до прекращения огня

«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключенными. Пусть они продолжают думать, что сопротивление слабо, но есть еще много фронтов, которые могут преподать врагу урок», — сказал Шанаа.