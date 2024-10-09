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Bloomberg: Зеленский может изменить свой категоричный подход к переговорам

Украинская сторона готова признать необходимость «развязки» конфликта в связи с приближением зимы и ослабеванием поддержки Запада.

Союзники киевского режима предполагают, что украинский лидер Владимир Зеленский изменит свою позицию по условиям переговоров с РФ. Такую информацию сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, близкие к НАТО.

Предполагается, что Киев смягчит условия для скорейшего завершения конфликта. Зеленский может изучать разные способы решения проблемы.

«Союзники Украины замечают, что… Владимир Зеленский, предположительно, готовится занять более гибкий подход», — указано в сообщении.

Причиной для изменения мнения может стать приближающаяся зима. Кроме того, киевский режим получает все меньше поддержки от западных стран.

Давление на Киев усилили и сами партнеры Украины. Они считают, что нужно разработать конкретный план для завершения кризиса.

Ранее сообщалось, что второй «саммит мира» в ноябре не состоится. При этом для его проведения уже все было готово.