Блинкен не поедет в ФРГ и Анголу

«Как заявил сегодня утром Белый дом, учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана “Милтон”, президент Байден отложил свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану “Милтон” и принятие мер в связи с его приближением — в дополнение к продолжающимся действиям по ликвидации последствий урагана “Хелен” на юго-востоке страны», — констатировал он. По словам Миллера, Блинкен «планировал сопровождать президента в Германии и Анголе, но с учетом того, что это откладывается, он теперь, как ожидается, вернется из Лаоса в Вашингтон».