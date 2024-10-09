Блинкен не поедет в ФРГ и Анголу

«Как заявил сегодня утром Белый дом, учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана “Милтон”, президент Байден отложил свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану “Милтон” и принятие мер в связи с его приближением — в дополнение к продолжающимся действиям по ликвидации последствий урагана “Хелен” на юго-востоке страны», — констатировал он. По словам Миллера, Блинкен «планировал сопровождать президента в Германии и Анголе, но с учетом того, что это откладывается, он теперь, как ожидается, вернется из Лаоса в Вашингтон».
В Лаосе Блинкен на этой неделе примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатском саммите (ВАС).
Как ожидалось, в Германии Байден должен был обсудить со своими западными коллегами ситуацию на Украине. Переговоры руководителей Великобритании, Германии, США и Франции должны были состояться в Берлине 12 октября перед очередным заседанием группы по координации поставок оружия Украине, созданной странами Запада. Планировалось, что, помимо Украины, они должны были обсудить Ближний Восток. Затем «четверка» из Берлина должна была отправиться на авиабазу Рамштайн, где состоялась бы встреча по Украине.