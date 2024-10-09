В МИД РФ заявили о намерении добиваться возмещения ущерба от действий Украины

«Есть специальные службы, созданные на уровне регионов, которые собирают эти данные. Во многих из них уже ведутся восстановительные работы за счет государства, работают фонды и другие механизмы. Но всё, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесен экономике, хозяйству и непосредственно людям», — объяснил дипломат.