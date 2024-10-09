ГИБДД предлагает ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

ГИБДД опубликовала на regulation.gov.ru проект поправок к постановлению правительства РФ № 413, которым регламентирован порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Документ описывает процедуру для автовладельцев, например решивших перевести машину с бензина на газ, установить дополнительные сиденья, нештатное оборудование для офф-роуд (лебедки, экспедиционный багажник)
Поправки вводят полный запрет на удлинение рамы машины в кустарных условиях (так порой поступают владельцы грузовиков для увеличения грузоподъемности), а также замену штатного двигателя на агрегат, максимальная мощность которого (или крутящий момент) превышает на 25% параметры заводского мотора.
К примеру, штатный двигатель современной УАЗ «Буханка» — 112-сильный четырехцилиндровый ЗМЗ-409 — некоторые автовладельцы меняют на японские агрегаты от Nissan или Toyota (в частности, есть 200-сильные варианты). Гендиректор испытательного центра «УслугиАвто» Юрий Пархоменко приводит в пример популярную у владельцев «Газелей» замену штатных 100-сильных 4-цилиндровых силовых установок, к примеру, японскими 6-цилиндровыми моторами Toyota (мощностью до 230 л/с). Сегодня такую переделку можно легализовать в ГИБДД, по новым правилам владельцу откажут в получении разрешения на внесение изменения в конструкцию. При существенных изменениях машину нужно будет оформлять уже как отдельное единичное транспортное средство с прохождением дополнительных экспертиз, получением новых документов и VIN-кода (эта процедура существенно дороже и сложнее), отмечает господин Пархоменко.
На замене двигателя, которая на сленге называется swap (от англ. «менять»), специализируются многие фирмы, на Avito продаются «свап-комплекты» на многие модели.
В пояснительной записке МВД пишет, что коррективы «направлены на совершенствование механизмов проверки выполнения требований к транспортным средствам».
Поправка, по данным «Ъ», предложена ГИБДД из-за рисков для безопасности движения: мощные моторы могут «порвать» трансмиссию машины, а если это произойдет на ходу, автомобиль рискует попасть в ДТП.
Статистики по замене двигателей в ГИБДД в открытом доступе нет. По данным МВД, в 2023 году при расследовании 5,1 тыс. ДТП были выявлены технические неисправности транспортных средств. В 27% случаев — незарегистрированные конструктивные изменения.
«Установка более мощного двигателя не всегда ухудшает безопасность, а порой улучшает тягово-скоростные характеристики автомобиля, необходимые для совершения безопасного обгона», — полагает гендиректор компании ПТИА-АВТО (консультирует автовладельцев при внесении изменений в конструкцию) Кирилл Кириллов.
«Это серьезный удар по всем “свап-проектам” на отечественные авто, — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Их немного. Это было популярно, когда японский двигатель стоил 50−80 тыс. руб. со всем навесным оборудованием, сейчас гораздо дороже». Что касается практики удлинения рамы, подчеркивает эксперт, то она несет большую опасность. «Таких машин очень много — “Газели” и более тяжелая техника, — поясняет он.— Рамы удлиняют в том числе для увеличения объема грузового отделения, установки манипуляторов при сохранении грузового отсека и так далее. В результате получается намного более дешевое транспортное средство, чем аналогичное заводское, при этом никто не оценивает, выдержит ли эта конструкция нагрузку. Рамы часто сваривают кустарно, они могут ломаться». Тем не менее эксперт считает, что у граждан должна быть возможность легализовать «техническое творчество» по упрощенной процедуре. Такие машины, отмечает господин Шапарин, все равно будут появляться, ездить незарегистрированными либо регистрироваться через какие-то серые схемы.