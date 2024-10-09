ГИБДД предлагает ограничить установку нештатных двигателей повышенной мощности

«Это серьезный удар по всем “свап-проектам” на отечественные авто, — считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Их немного. Это было популярно, когда японский двигатель стоил 50−80 тыс. руб. со всем навесным оборудованием, сейчас гораздо дороже». Что касается практики удлинения рамы, подчеркивает эксперт, то она несет большую опасность. «Таких машин очень много — “Газели” и более тяжелая техника, — поясняет он.— Рамы удлиняют в том числе для увеличения объема грузового отделения, установки манипуляторов при сохранении грузового отсека и так далее. В результате получается намного более дешевое транспортное средство, чем аналогичное заводское, при этом никто не оценивает, выдержит ли эта конструкция нагрузку. Рамы часто сваривают кустарно, они могут ломаться». Тем не менее эксперт считает, что у граждан должна быть возможность легализовать «техническое творчество» по упрощенной процедуре. Такие машины, отмечает господин Шапарин, все равно будут появляться, ездить незарегистрированными либо регистрироваться через какие-то серые схемы.