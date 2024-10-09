Рютте не стал отвечать на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Тогда же эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов указал на то, что сценарий, при котором Киев откажется от притязаний на освобожденные от Вооруженных сил Украины (ВСУ) регионы в обмен на членство в НАТО, крайне маловероятен и абсурден. О соответствующей идее накануне написала газета Financial Times. По данным издания, ее обсуждают в Киеве «за закрытыми дверями», поскольку стало очевидно, что одержать победу над российской армией невозможно.