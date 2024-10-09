Байден и Блинкен из-за урагана в США не поедут в Германию на встречу по Украине

«Милтон» — ураган четвертой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона, который движется в сторону побережья штата Флорида со скоростью 14,5 км/ч, порывы ветра достигают 287 км/ч. Уже в среду он может накрыть залив Тампа, в районе которого живут более 3,3 млн человек. Предупреждения о «Милтоне» появились через десять дней после обрушившегося на Флориду урагана «Хелен», в результате которого погибло более 270 человек. Ей также была присвоена четвертая категория. На прошлой неделе министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям не располагает достаточными средствами, чтобы профинансировать мероприятия, направленные на ликвидацию последствий новых ураганов в ходе текущего сезона.