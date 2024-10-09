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Daily Mail: Харрис надела фирменный жемчуг на мероприятие в Висконсине

Коллекция украшений кандидата в президенты США от Демократической партии может стоить 200 тысяч долларов.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не стесняется в выборе дорогих украшений на предвыборные мероприятия. Такое наблюдение сделали авторы Daily Mail.

По их словам, коллекция украшения политика оценивается в 200 тысяч долларов. Во время одной из акций в Висконсине она вновь была замечена в фирменном жемчуге.

При этом Харрис постоянно напоминает, что выросла в семье со средним достатком. Однако не чурается красоваться на публике в золотом ожерелье Tiffany за 18,5 тысячи долларов и часах Cartier.

Некоторые украшения были сделаны специально для Харрис ювелиром из Лос-Анджелеса Иреном Нойвиртом. Например, золотое ожерелье с жемчужными элементами (18,6 тысячи долларов) и ожерелье из таитянского жемчуга, которое оценивается примерно в 19,3 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что именно может помешать успешной кампании Харрис. Речь идет о склонности кандидата в вице-президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Тима Уолца к неточному изложению фактов своей биографии.