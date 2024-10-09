Три депутата Уральска покинули маслихат

В этой связи Олег Офицеров, Айнаш Кубайдуллина, Алихан Жумашев досрочно прекратили свои депутатские полномочия. Об этом пишет «Уральская неделя».
«Перевыборы депутатов маслихата города пройдут 8 декабря 2024 года».
Три народных избранника города Уральск сменили места жительства, сообщает Zakon.kz.
В этой связи Олег Офицеров, Айнаш Кубайдуллина, Алихан Жумашев досрочно прекратили свои депутатские полномочия. Об этом пишет «Уральская неделя».
«Перевыборы депутатов маслихата города пройдут 8 декабря 2024 года».