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Три депутата Уральска покинули маслихат

Три народных избранника города Уральск сменили места жительства, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В этой связи Олег Офицеров, Айнаш Кубайдуллина, Алихан Жумашев досрочно прекратили свои депутатские полномочия. Об этом пишет «Уральская неделя».

«Перевыборы депутатов маслихата города пройдут 8 декабря 2024 года».

рассказал «Уральской неделе» председатель городской избирательной комиссии Мухтар Давлетжанов.