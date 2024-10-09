На пост мэра Челябинска появились первые претенденты

Конкурс на пост главы Челябинска был объявлен городской думой 1 октября этого года. Официально документ с этой информацией был опубликован 4 октября, в том числе и на сайте городской думы. Как сказано в постановлении, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Челябинска пройдёт 7 ноября этого года в 10:00 в здании городской администрации (площадь Революции, дом 2).