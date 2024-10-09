На пост мэра Челябинска появились первые претенденты

Конкурс на пост главы Челябинска был объявлен городской думой 1 октября этого года. Официально документ с этой информацией был опубликован 4 октября, в том числе и на сайте городской думы. Как сказано в постановлении, конкурс по отбору кандидатур на должность главы Челябинска пройдёт 7 ноября этого года в 10:00 в здании городской администрации (площадь Революции, дом 2).
До непосредственного начала конкурса на сайте Гордумы будут публиковаться кандидатуры на пост главы Челябинска. По состоянию на 7 октября их было две.
Первым кандидатом на пост мэра стал юрист Максим Бакулин. В прошлом он был участником гонки на эту должность, однако не прошёл конкурсный отбор. Сейчас он является арбитражным управляющим в Центральном агентстве арбитражных управляющих.
Вторым кандидатов в списке гордумы стала Светлана Мячкова. На должность главы Челябинска она претендует впервые. Сейчас она является гендиром логистического центра «Форвард».
Третьим претендентом стал Дмитрий Стариков, представитель Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный Урал”.