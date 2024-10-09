В Красноярске вынесли приговору экс-министру за кражу подарков у ветеранов

В Красноярске вынесли приговор бывшему министру социальной политики региона Галине Пашиновой. Ее признали виновной в хищении денег, которые предназначались на подарки ветеранам Великой Отечественной войны. Также осудили ее бывшего первого заместителя и троих бизнесменов. Их признали виновными в превышении должностных полномочий и мошенничестве.
Хищения произошли в рамках подготовки к празднованию 72-й и 73-й годовщин Победы в Великой Отечественной войне.
«В январе 2017 и марте 2018 года первый заместитель министра социальной политики Красноярского края, действуя в группе лиц, подготовила и заключила с представителями коммерческих компаний и индивидуальным предпринимателем 45 государственных контрактов на поставку электрочайников, мультиварок, термопотов, тонометров, миксеров, мультипекарей, утюгов и другой техники на общую сумму более 4,3 миллионов рублей. Фактически взамен 900 ценных подарков для ветеранов были приобретены лишь дешевые электрические чайники, утюги, автоматические тонометры и пледы в количестве не более 600 товаров, не соответствующие условиям государственных контрактов, по стоимости не превышающей 1,2 миллиона рублей», — рассказали в Следкоме.
Пашинова знала, что контракты не выполнены. Но более 4 млн рублей были перечислены бизнесменам. Деньги чиновники и предприниматели поделили.
Предприниматели возместили ущерб на сумму 2,3 млн рублей.
Бывшего министра приговорили к 3 года 10 месяцам лишения свободы условно, ее бывшему первому заместителю дали 6 лет лишения свободы условно, троим представителям коммерческой организации 4 года 6 месяцев условно, 3 года 8 месяцев условно, 3 года 8 месяцев условно.
Подробнее о том, как эта преступная группа наживалась на ветеранах мы писали здесь.