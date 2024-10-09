В Красноярске вынесли приговору экс-министру за кражу подарков у ветеранов

«В январе 2017 и марте 2018 года первый заместитель министра социальной политики Красноярского края, действуя в группе лиц, подготовила и заключила с представителями коммерческих компаний и индивидуальным предпринимателем 45 государственных контрактов на поставку электрочайников, мультиварок, термопотов, тонометров, миксеров, мультипекарей, утюгов и другой техники на общую сумму более 4,3 миллионов рублей. Фактически взамен 900 ценных подарков для ветеранов были приобретены лишь дешевые электрические чайники, утюги, автоматические тонометры и пледы в количестве не более 600 товаров, не соответствующие условиям государственных контрактов, по стоимости не превышающей 1,2 миллиона рублей», — рассказали в Следкоме.