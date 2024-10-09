Тюркские страны создадут единую платформу по поиску донорских органов

На встрече в Шуше (Азербайджан) представители сферы медицины Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции подписали Протокол намерений «Türktransplant» по совершенствованию практики трансплантации в странах ОТГ.
Это значит, что будет общая информационная система, которая поможет искать доноров в этих странах и организовывать операции по пересадке органов.
А еще в Азербайджане заключили меморандумы между ведущими национальными научными центрами здравоохранения Казахстана и Азербайджана в области детской онкологии, кардиологии, педиатрии, акушерства и гинекологии, пульмонологии, а также травматологии и хирургии.
В Шуше азербайджанская сторона провела презентацию платформы «электронный рецепт» (Е-рецепт).
На встрече с коллегами вице-министр Ербол Оспанов сообщил, что в 2025 году Казахстан принимает эстафету по проведению следующей V встречи министров здравоохранения Организации тюркских государств.