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Тюркские страны создадут единую платформу по поиску донорских органов

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. Тюркские страны создадут единый пул донорских органов, сообщил Минздрав Казахстана.

Источник: Минздрав РК

На встрече в Шуше (Азербайджан) представители сферы медицины Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции подписали Протокол намерений «Türktransplant» по совершенствованию практики трансплантации в странах ОТГ.

Это значит, что будет общая информационная система, которая поможет искать доноров в этих странах и организовывать операции по пересадке органов.

А еще в Азербайджане заключили меморандумы между ведущими национальными научными центрами здравоохранения Казахстана и Азербайджана в области детской онкологии, кардиологии, педиатрии, акушерства и гинекологии, пульмонологии, а также травматологии и хирургии.

В Шуше азербайджанская сторона провела презентацию платформы «электронный рецепт» (Е-рецепт).

На встрече с коллегами вице-министр Ербол Оспанов сообщил, что в 2025 году Казахстан принимает эстафету по проведению следующей V встречи министров здравоохранения Организации тюркских государств.

медицина