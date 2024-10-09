Тюркские страны создадут единую платформу по поиску донорских органов

А еще в Азербайджане заключили меморандумы между ведущими национальными научными центрами здравоохранения Казахстана и Азербайджана в области детской онкологии, кардиологии, педиатрии, акушерства и гинекологии, пульмонологии, а также травматологии и хирургии.