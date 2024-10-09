Учителям Башкирии вручили госнаграды. Глава РБ Радий Хабиров отметил заслуженных учителей и вручил сертификаты победителям грантового конкурса.
В пресс-службе главы РБ сообщили, что педагоги были награждены медалями «За трудовую доблесть», почетными грамотами РБ, почетными званиями «Заслуженный учитель РБ» и «Заслуженный работник образования РБ». Молодые учителя, работающие в сельской местности, получили гранты.
«Учитель — уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций и такта, педагогического вдохновения. Ваш неутомимый труд — дело государственной важности. Именно он определяет будущее нашей страны и республики», сказал в торжественном слове перед награждением Радий Хабиров.
Отметим, что впервые также были награждены воспитатели детских садов. Они получили сертификаты по 575 тысяч рублей. Победителями грантового конкурса поддержки признали 50 человек.