Учителям Башкирии вручили госнаграды

«Учитель — уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций и такта, педагогического вдохновения. Ваш неутомимый труд — дело государственной важности. Именно он определяет будущее нашей страны и республики», сказал в торжественном слове перед награждением Радий Хабиров.