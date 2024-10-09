Лукашенко и Путин проведут в среду переговоры в Москве

Белорусский лидер прибыл в российскую столицу накануне, во вторник он принял участие в заседании глав государств — членов СНГ, а также выступил на нем с речью. В ней он затронул вопросы укрепления международного статуса Содружества, противодействия насаждению чуждых экстремистских идеологий, достижения технологического суверенитета на пространстве СНГ и продвижение и культивирование системы ценностей организации.
Как сообщил журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, на среду запланирована двухсторонняя встреча глав двух государств.
По его словам, это будет уже восьмая встреча Лукашенко и Путина с начала года.
Затем в Андреевском зале Кремля состоится торжественная церемония вручения белорусскому президенту высшей государственной награды РФ — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.