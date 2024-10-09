Лукашенко и Путин проведут в среду переговоры в Москве

Белорусский лидер прибыл в российскую столицу накануне, во вторник он принял участие в заседании глав государств — членов СНГ, а также выступил на нем с речью. В ней он затронул вопросы укрепления международного статуса Содружества, противодействия насаждению чуждых экстремистских идеологий, достижения технологического суверенитета на пространстве СНГ и продвижение и культивирование системы ценностей организации.