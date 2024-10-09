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Лукашенко отметил значительный потенциал для повышения динамики сотрудничества с Угандой

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Уганды Йовери Мусевени с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Провозглашение самостоятельного политического курса в 1962 году стало началом нового этапа в истории вашей страны, открыло возможности для ее устойчивого социально-экономического развития, — говорится в поздравлении. — Политика Уганды основывается на близких белорусам принципах самоопределения народов, мирного сосуществования, уважения, невмешательства во внутренние дела суверенных государств, сохранения традиционных ценностей и культуры».

Беларусь, как подчеркнул Президент, считает Уганду своим перспективным партнером в Восточной Африке. «Мы имеем значительный потенциал для повышения уровня двусторонних контактов и динамики сотрудничества», — обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко пожелал Йовери Мусевени отличного здоровья, оптимизма и новых успехов в решении государственных задач, а всем жителям Уганды — мира и согласия.

Лукашенко Александр