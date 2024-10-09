Лукашенко отметил значительный потенциал для повышения динамики сотрудничества с Угандой

«Провозглашение самостоятельного политического курса в 1962 году стало началом нового этапа в истории вашей страны, открыло возможности для ее устойчивого социально-экономического развития, — говорится в поздравлении. — Политика Уганды основывается на близких белорусам принципах самоопределения народов, мирного сосуществования, уважения, невмешательства во внутренние дела суверенных государств, сохранения традиционных ценностей и культуры».