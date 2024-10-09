Хабаровский край будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с республикой Узбекистан

В ходе встречи стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества.
"Мы будем работать над тем, чтобы активизировать сотрудничество с Узбекистаном. Считаем, что потенциал в полной мере не раскрыт, и убежден, что есть все предпосылки к тому, чтобы наше сотрудничество расширить. Ваши предложения по развитию взаимодействия в интересах наших стран поддержим и постараемся их развить, — заявил губернатор Хабаровского края.
В свою очередь Юсуп Кабулжанов заявил о готовности развивать товарооборот между республикой Узбекситан и нашим регионом. По его мнению, договоренности будут способствовать активизации сотрудничества между торгово-промышленными палатами республики и края, организации деловых миссий, проведению выставок продукции. Так, одно из предложений — создать в Хабаровске логистический хаб для централизованного распределения товаров из Узбекистана.
В ходе встречи стороны также отметили, что между краем и республикой имеются широкие перспективы для развития сотрудничества не только в торговле, но и в сфере образования, здравоохранения, спорта, туризма.