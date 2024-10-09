Хабаровский край будет развивать торгово-экономическое сотрудничество с республикой Узбекистан

"Мы будем работать над тем, чтобы активизировать сотрудничество с Узбекистаном. Считаем, что потенциал в полной мере не раскрыт, и убежден, что есть все предпосылки к тому, чтобы наше сотрудничество расширить. Ваши предложения по развитию взаимодействия в интересах наших стран поддержим и постараемся их развить, — заявил губернатор Хабаровского края.