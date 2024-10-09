Лукашенко заявил о тревожащей Запад силе исторического единства стран СНГ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 октября по время заседания Совета глав государств СНГ, которое состоялось в Москве, заявил о тревожащей Запад силе исторического единства стран СНГ, пишет БелТА.
Глава государства отметил, что механизм воздействия в рамках СНГ является наиважнейшим инструментов укрепления политической, экономической силы государств Содружества, а также региона в целом. Он подчеркнул, что в СНГ немало стран, обладающих величайшим потенциалом.
— Это богатые государства. Богатые теми ресурсами, в которых сегодня очень нуждается вся планета, — заявил Александр Лукашенко.
Президент также заметил, что «мы стоим на плечах нескольких поколений», которые смогли фактически с нуля создать мощное государство, ставшее одним из геополитических центров силы. Он уточнил, что государство сформировалось на общности целей, уважения традиций, культур.
— Поэтому было сильным. Аналогов советского опыта национального строительства в истории нет.
Он добавил, что ничего удивительного нет в том, что новое объединение теперь уже суверенных государств является нежелательным в нынешней геополитической конфигурации. Глава государства заявил, что об этом всегда знали, добавив, что по этой причине сделали все, чтобы сохранить такую уникальную модель, что и удалось.
Президент Беларуси обратил внимание на то, что Советского Союза давно нет, однако попытки демонизации советского прошлого не прекращаются на Западе.
— Там продолжают борьбу с призраком. О чем это говорит? О силе исторического единства наших народов, которая до сих пор тревожит и Вашингтон, и Брюссель, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал восстановление СНГ в прежнем составе.
Тем временем глава государства прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.
Также президент Беларуси сказал о серьезном подарке на день рождения Путина.