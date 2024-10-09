Лукашенко заявил о тревожащей Запад силе исторического единства стран СНГ

Он добавил, что ничего удивительного нет в том, что новое объединение теперь уже суверенных государств является нежелательным в нынешней геополитической конфигурации. Глава государства заявил, что об этом всегда знали, добавив, что по этой причине сделали все, чтобы сохранить такую уникальную модель, что и удалось.