Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане

В Перечень субъектов, имеющих право пользования вооружением и военной техникой, добавлен новый:
- Органы управления и воинские части гражданской обороны уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
Также в указанный перечень входят:
- Министерство обороны РК.
- МВД РК.
- КНБ РК.
- Служба государственной охраны РК.
- Служба экономических расследований РК.
- Антикоррупционная служба РК.
- Генеральная прокуратура РК.
- Государственная фельдъегерская служба РК.
Постановление вводится в действие с 19 октября 2024 года.