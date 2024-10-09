CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины

Отмечается, что Каволи при составлении списка не указал причин, по которым Соединенные Штаты медлят с поставками, хотя Украина неоднократно запрашивала эти виды вооружений. По мнению источников CNN, это может быть связано со страхом США, что новейшие американские технологии окажутся в руках российской армии.
3 сентября агентство Reuters сообщило, что Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Ожидается, что о включении этих ракет класса воздух — земля в пакет вооружений Киеву «будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято».