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CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для Украины

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными ВС НАТО в Европе, одновременно возглавляющий Европейское командование ВС США, генерал Кристофер Каволи включил систему связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM в список вооружений, которые, по его мнению, Вашингтону следует поставить Киеву. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

Источник: AP 2023

Отмечается, что Каволи при составлении списка не указал причин, по которым Соединенные Штаты медлят с поставками, хотя Украина неоднократно запрашивала эти виды вооружений. По мнению источников CNN, это может быть связано со страхом США, что новейшие американские технологии окажутся в руках российской армии.

3 сентября агентство Reuters сообщило, что Вашингтон близок к соглашению о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM, однако Украине придется подождать, поскольку США потребуется несколько месяцев для решения соответствующих технических вопросов. Ожидается, что о включении этих ракет класса воздух — земля в пакет вооружений Киеву «будет объявлено нынешней осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение на этот счет еще не принято».

НАТО