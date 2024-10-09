Парламентские выборы в Узбекистане: определены дата и время досрочного голосования

Также на заседании ЦИК принято решение об утверждении образца трафарета на основе алфавита Брайля для заполнения избирательных бюллетеней, установке на избирательных участках специально оборудованных кабин для тайного голосования, оптических луп (увеличительных стекол), дополнительного освещения для лиц с инвалидностью, а также организации голосования для избирателей, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, по месту их пребывания.