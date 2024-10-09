Парламентские выборы в Узбекистане: определены дата и время досрочного голосования

«На очередном заседании Центральной избирательной комиссии принято постановление об организации 16 — 23 октября 2024 года досрочного голосования для избирателей, которые в день выборов не могут находиться по месту жительства».
Досрочное голосование на избирательных участках будет проходить:
- в будние дни — с 9.00 до 18.00;
- в выходные дни — с 11.00 до 17.00.
«Досрочное голосование на избирательных участках, созданных при дипломатических и иных представительствах Республики Узбекистан в зарубежных странах, будет проводиться с 9.00 до 18.00 по местному времени в стране, где расположены данные избирательные участки».
В Избирательном кодексе и Законе «О правах лиц с инвалидностью» закреплены положения о создании необходимых условий для реализации гражданами с особыми потребностями своих конституционных прав, в том числе свободного осуществления избирательного права наравне с другими гражданами.
На выборах, которые пройдут 27 октября этого года, 11 лиц с инвалидностью зарегистрированы кандидатами в Законодательную палату Олий Мажлиса и 605 — в местные Кенгаши, добавили в пресс-службе ЦИК.
«Тот факт, что в избирательных комиссиях работают 1 343 лица с инвалидностью, свидетельствует о том, что для них созданы равные возможности на предстоящих выборах».
Кроме того, на предстоящих выборах к более чем 830 тыс. избирателям с особыми потребностями будут прикреплены волонтеры для оказания поддержки.
Также на заседании ЦИК принято решение об утверждении образца трафарета на основе алфавита Брайля для заполнения избирательных бюллетеней, установке на избирательных участках специально оборудованных кабин для тайного голосования, оптических луп (увеличительных стекол), дополнительного освещения для лиц с инвалидностью, а также организации голосования для избирателей, которые не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, по месту их пребывания.