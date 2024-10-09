Для Сергея Фургала в СИЗО ограничили количество передач

Объяснить, почему сотрудники ФСИН пошли на такое ограничение именно с 1 октября, довольно сложно. Дело в том, что приговор Фургалу вступил в законную силу в конце февраля 2024 года (и соответственно, подобные ограничения могли бы ввести еще зимой). В целом же в большинстве СИЗО страны не ограничивают количество передач (главное, чтобы общий вес в месяц составлял не более 30 кг) для уже осужденных, но все еще находящихся в изоляторе.