Для Сергея Фургала в СИЗО ограничили количество передач

В СИЗО «Лефортово» ограничили количество передач для одного из вип-заключенных — экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Теперь ему разрешили только 4 передачи в год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «МК» (16+).
Как рассказала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, до сих пор Фургал получал передачи как подследственный и, по сути, их количество не ограничивалось. Но 1 октября близким заявили, что поскольку Фургал уже осужден к строгому режиму, для него будут принимать исключительно 4 передачи в год, каждая весом до 20 кг.
Объяснить, почему сотрудники ФСИН пошли на такое ограничение именно с 1 октября, довольно сложно. Дело в том, что приговор Фургалу вступил в законную силу в конце февраля 2024 года (и соответственно, подобные ограничения могли бы ввести еще зимой). В целом же в большинстве СИЗО страны не ограничивают количество передач (главное, чтобы общий вес в месяц составлял не более 30 кг) для уже осужденных, но все еще находящихся в изоляторе.
Поскольку в «Лефортове» Фургал пробудет еще довольно длительное время (является фигурантом второго уголовного дела), близкие переживают, что ему будет достаточно сложно продержаться на ограниченном питании. На сегодняшний день Фургал содержится в камере один, поэтому поделиться с ним провизией некому.