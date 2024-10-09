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В Башкирии учредят новое почётное звание

В Башкирии для лучших специалистов туриндустрии учредят новое почетное звание «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан».

Источник: Башинформ

Оно будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в отрасли, сообщает пресс-служба Госсобрания. Соответствующие правки в закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан» депутаты Курултая рассмотрят на октябрьском пленарном заседании.

«Сегодня туризм в республике по целому ряду направлений находится на этапе интенсивного развития. Работники туристической отрасли формируют имидж Башкортостана как гостеприимного края, где можно безопасно и с комфортом путешествовать и отдыхать. Они вносят весомый вклад в формирование конкурентоспособной туристской индустрии, в повышение качества сервиса и туристского продукта в целом. Учреждение почетного звания будет способствовать повышению престижа профессии и развитию отрасли».

считает спикер регионального парламента Константин Толкачев.