В Башкирии учредят новое почётное звание

«Сегодня туризм в республике по целому ряду направлений находится на этапе интенсивного развития. Работники туристической отрасли формируют имидж Башкортостана как гостеприимного края, где можно безопасно и с комфортом путешествовать и отдыхать. Они вносят весомый вклад в формирование конкурентоспособной туристской индустрии, в повышение качества сервиса и туристского продукта в целом. Учреждение почетного звания будет способствовать повышению престижа профессии и развитию отрасли».