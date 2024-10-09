Штраф на $4 тыс за отказ от госзакупок на $7,8 млн выписали чиновникам Акмолинской области

Проведя расследование, прокуратура региона выявила факты нарушения Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
Например, отдел строительства одного из районов отказал в проведении госзакупок по причине неверного указания уровня сложности объекта и отсутствия генплана.
«Данные основания не применимы для отказа от госзакупок и дальнейшего незаключения договора (пункт 13 статьи 5 Закона). Таким образом, указанные неправомерные действия государственных органов нарушили права предпринимателей, принцип добросовестной конкуренции и привели к коррупционным рискам».
В результате проверок по акту прокуратуры области восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 миллионов тенге (4,1 тысяча долларов).