Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф на $4 тыс за отказ от госзакупок на $7,8 млн выписали чиновникам Акмолинской области

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. Восемь чиновников привлекли за отказ от госзакупок на 3,8 миллиарда тенге (7,8 миллионов долларов) в Акмолинской области.

Источник: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Проведя расследование, прокуратура региона выявила факты нарушения Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Например, отдел строительства одного из районов отказал в проведении госзакупок по причине неверного указания уровня сложности объекта и отсутствия генплана.

«Данные основания не применимы для отказа от госзакупок и дальнейшего незаключения договора (пункт 13 статьи 5 Закона). Таким образом, указанные неправомерные действия государственных органов нарушили права предпринимателей, принцип добросовестной конкуренции и привели к коррупционным рискам».

говорится в сообщении прокуратуры.

В результате проверок по акту прокуратуры области восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 миллионов тенге (4,1 тысяча долларов).