Попытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в Крыму

«Украинский режим прекрасно понимает, что Крым — недостижимая цель, поэтому нужен политический резонанс. А его можно добиться, например, путем высадки морского десанта, который бы там поставил флаг, сфотографировался и пострелял в воздух. Такие попытки будут, но мы к ним готовы. Назад эти диверсанты уже не вернутся».