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Посольство России назвало неприемлемым оскорбление Харрис в адрес Путина

Посольство России в США считает, что вице-президент Камала Харрис своим высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина оскорбила весь российский народ. По мнению дипмиссии, «хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки».

Источник: Reuters

«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Владимировича Путина», — говорится в комментарии посольства в Telegram. «Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны», — считают дипломаты.

Харрис оскорбила Путина в ходе интервью радиостанции SiriusXM, когда комментировала утверждения журналиста Боба Вудварда из книги «Война». Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии назвала президента России «убийцей-диктатором».

Путин Владимир
дипломатия