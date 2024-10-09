Посольство России назвало неприемлемым оскорбление Харрис в адрес Путина

Посольство России в США считает, что вице-президент Камала Харрис своим высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина оскорбила весь российский народ. По мнению дипмиссии, «хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки».