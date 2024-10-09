Посольство России назвало неприемлемым оскорбление Харрис в адрес Путина

«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России Владимира Владимировича Путина», — говорится в комментарии посольства в Telegram. «Такого рода эскапады оскорбляют весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашей страны», — считают дипломаты.
Харрис оскорбила Путина в ходе интервью радиостанции SiriusXM, когда комментировала утверждения журналиста Боба Вудварда из книги «Война». Вице-президент и кандидат в президенты США от Демократической партии назвала президента России «убийцей-диктатором».