Над пятью регионами России сбили 47 БПЛА. Военная операция, день 959-й

Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 47 украинских беспилотников за прошедшую ночь, сообщает Минобороны. Главком объединенными ВС НАТО в Европе генерал Каволи составил список оружия для Украины, которое может оказать помощь ВСУ на фронте, сообщает CNN со ссылкой на источники. Госсекретарь США Блинкен вслед за президентом Байденом отменил визит в Германию, где должна была состояться встреча с Зеленским, сообщил представитель ведомства Миллер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.