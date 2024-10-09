Над пятью регионами России сбили 47 БПЛА. Военная операция, день 959-й

9:22 Положение ВСУ стремительно ухудшается после потери украинскими войсками города Угледар, пишет польское издание Do Rzeczy.
9:17.
9:01 ПВО уничтожила 10 дронов ВСУ в Ростовской области, один — в районе Новошахтинска, девять — на юго-западе региона, сообщил губернатор. Пострадавших нет. Из-за обломков в Кагальницком районе начался ландшафтный пожар, его оперативно потушили.
8:56 Украинский БПЛА атаковал Щербиновский район Краснодарского края. Из-за падения обломков дрона повреждено частное домовладение в селе Шабельском, пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
8:43 Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил скопление бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
8:35.
8:29 Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за президентом Джо Байденом отменил визит в Германию и отправится в Вашингтон, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
8 октября стало известно, что президент Байден отменил поездку в Германию, где у него должна была состояться встреча с Владимиром Зеленским. Поводом для этого стал ураган «Милтон», который грозит последствиями штату Флорида.
8:14 Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия для Украины, которое может оказать помощь ВСУ на фронте, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что в список вошли ракеты класса «воздух-поверхность» и система связи, известная как Link 16, представляющая собой сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая «обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей».
8:02 ❗️ В ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 959-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.