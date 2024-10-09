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В Генштабе КНДР заявили о планах перекрыть дороги с Южной Кореей

Генштаб Корейской народной армии (КНА) заявил, что КНДР перекроет дороги с Южной Кореей и превратит «границу в крепость», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2023

Это было сделано в ответ на сложившуюся «серьезную ситуацию в районе южной границы» республики. В частности, ЦТАК упоминает военные учения, которые ежедневно и одновременно ведутся на территории Южной Кореи. Последняя граничит с КНДР на юге.

Ранее, 4 октября, глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна может пойти на применение ядерного оружия в ответ на атаки со стороны ее врагов, например Южной Кореи.

В начале июля Республика Корея впервые за шесть лет возобновила на полигонах близ границы с КНДР учения с боевой стрельбой, которые были приостановлены в рамках двусторонних договоренностей о снижении напряженности.