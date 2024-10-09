Генсек Лебедев заявил, что будет с членством Украины и Молдовы в СНГ, куда входит Беларусь

— Поэтому рано или поздно, не хочу говорить об отношениях глубокой дружбы или братства, но отношения добрососедства восстановятся. Это тоже не только Александра Григорьевича Лукашенко, но и моя надежда. И такая робкая надежда прозвучала и в выступлениях других глав государств, — акцентировал внимание генеральный секретарь СНГ.