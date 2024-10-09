Генсек Лебедев заявил, что будет с членством Украины и Молдовы в СНГ, куда входит Беларусь

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, комментируя слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который поддержал восстановление СНГ в прежнем составе, сказал о членстве Украины и Молдовы в СНГ, куда входит Беларусь, пишет БелТА.
Лебедев отметил, что Грузия официально вышла из состава СНГ, однако осталась в десятках соглашений, которые регламентируют экономическое сотрудничество. Он добавил, что страна продолжает участвовать в указанных соглашениях, хотя не является членом СНГ.
— Украина и Молдова юридически остаются членами СНГ. Они не вышли из Содружества, и оба государства еще сохраняют свое участие в ряде договоров, — уточнил генеральный секретарь.
Он обратил внимание на то, что Молдова значительно снизила свое участие в мероприятиях в рамках СНГ, однако не прекратила его.
— Кое-где представители Молдовы продолжают участие, в отличие от Украины.
Лебедев подчеркнул, что как генеральный секретарь, который на протяжении многих лет активно работал с представителями Молдовы, Украины, хотел бы выразить надежду на то, что со временем все вернется на свои места.
— Поэтому рано или поздно, не хочу говорить об отношениях глубокой дружбы или братства, но отношения добрососедства восстановятся. Это тоже не только Александра Григорьевича Лукашенко, но и моя надежда. И такая робкая надежда прозвучала и в выступлениях других глав государств, — акцентировал внимание генеральный секретарь СНГ.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о тревожащей Запад силе исторического единства стран СНГ.
Тем временем глава государства прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.