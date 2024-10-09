Кремль опроверг данные о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Трамп не раз заявлял, что при его президентстве у него сложились хорошие отношения с Путиным, и что при нем военный конфликт России и Украины не начался бы. В Кремле на это ответили, что, когда Трамп был у власти, «особо ничего хорошего для России не делалось», но страны поддерживали диалог.