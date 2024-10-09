В Уфе проходит заседание Президиума Совета судей России

"Для нас большая честь — проведение в Уфе заседания Президиума Совета судей Российской Федерации. Мы постарались создать все условия, чтобы вы могли глубоко и всесторонне обсудить вопросы совершенствования судебной деятельности, обобщить передовой опыт работы органов судейского сообщества.
Работа судьи — настоящее призвание, ответственное служение государству, обществу и гражданам.
Высоко ценю и уважаю ваш труд. Вы для нас — образец высокой компетентности, скрупулезности, принципиальности, полной самоотдачи. Вы решаете судьбы людей — это тяжелый и очень ответственный труд.
Судебная система надёжно стоит на страже закона, гарантирует неотвратимость наказания, защищает права и интересы граждан. Главным признанием работы судьи является общественное доверие. Важно отметить, что в нашей стране авторитет судебной системы высок. Это результат вашей напряженной, кропотливой, ответственной работы, уважаемые коллеги.
Встреча представителей судейского сообщества проходит в преддверии Дня Республики Башкортостан. Поздравляю всех с этим государственным праздником и хочу поблагодарить судейское сообщество нашей республики за высокий профессионализм, добросовестный труд и принципиальность в отстаивании законности.
Судьи Башкирии достойно продолжают традиции, заложенные старшими коллегами. Хочу отметить тесное взаимодействие между Советом судей республики и органами власти.
Еще раз искренне благодарю вас за ваш нелегкий труд. Желаю вашему совещанию плодотворной работы, приятных впечатлений от пребывания на гостеприимной башкирской земле", — сказал Радий Хабиров.