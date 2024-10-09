Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите СНГ

В своем выступлении глава республики высоко оценил результаты председательства России в Содружестве, в период которого многостороннее сотрудничество получило развитие по всем направлениям.
Особое внимание он уделил вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития стран СНГ. Президент Узбекистана отметил, что важно наладить системное взаимодействие спецслужб и компетентных ведомств стран СНГ, совершенствовать методы борьбы с современными вызовами, принимать согласованные меры в области обеспечения кибербезопасности, а также программные документы.
«Приоритетом обозначено усиление совместной работы на экономическом направлении сотрудничества. Товарооборот Узбекистана со странами СНГ с начала года вырос на 16 процентов. Имеется множество примеров успешной промышленной кооперации».
Кроме того, Мирзиёев указал на необходимость активизации деятельности отраслевых советов и комитетов СНГ.
Он предложил весной следующего года в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте провести заседание Экономического совета СНГ и Форум инновационного развития.
Глава Узбекистана выступил за долгосрочное партнерство в области развития интернет-технологий и индустрии «больших данных», ускоренного внедрения цифровых решений, креативной экономики, зеленой энергетики и ядерных технологий, а также в вопросах климатических вызовов.
В связи с этим он предложил придать регулярный характер встречам экспертов и аналитиков стран СНГ и провести следующую конференцию ведущих аналитических центров Содружества в Самарканде, посвятив ее вопросам развития искусственного интеллекта.
«В целях расширения гуманитарных обменов предложено провести Дни культуры государств Содружества. Наряду с этим подчеркнута необходимость подготовки ежегодной программы совместных мероприятий в области здравоохранения, образования, искусства, кино, туризма и спорта».