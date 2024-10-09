Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите СНГ

Особое внимание он уделил вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития стран СНГ. Президент Узбекистана отметил, что важно наладить системное взаимодействие спецслужб и компетентных ведомств стран СНГ, совершенствовать методы борьбы с современными вызовами, принимать согласованные меры в области обеспечения кибербезопасности, а также программные документы.