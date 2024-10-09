Лукашенко сказал про динамику сотрудничества с Угандой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Уганды Йовери Мусевени с Днем Независимости и сказал про динамику сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что провозглашение самостоятельного политического курса в 1962 году послужило началом нового этапа в истории Уганды, а также открыло возможности для ее устойчивого социально-экономического развития.
Лукашенко отметил, что политика Уганды основывается на близких белорусам принципах мирного сосуществования, самоопределения народов, невмешательства во внутренние дела суверенных государств, сохранения традиционных ценностей, культуры.
Президент подчеркнул, что Беларусь считает Уганду своим перспективным партнерам в Восточной Африке. Он уточнил, что есть значительный потенциал для повышения уровня двусторонних контактов, а также динамики сотрудничества.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о тревожащей Запад силе исторического единства стран СНГ.
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