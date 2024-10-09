Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о гибридной войне против Беларуси с попыткой запугивания

Он также добавил, что белорусов устраивает уровень демократии, а также образцовый порядок в стране. Вольфович заметил, что иностранцы, приезжающие в Беларусь, видят отношение населения, видят, что сегодня есть на полках в магазинах, в каком виде содержатся улицы, города, парки.