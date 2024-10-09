Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о гибридной войне против Беларуси с попыткой запугивания

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о гибридной войне против Беларуси с попыткой запугивания, пишет БелТА.
Вольфович сообщил, что сегодня прекрасно видно, что происходит вокруг Беларуси. Он акцентировал внимание на том, что использованы политические методы давления, экономические санкции.
Госсекретарь Совбеза заявил, что против Беларуси развязана настоящая гибридная, информационная война с попытками запугивания населения, что якобы на белорусскую территорию зайдут какие-то «бандформирования по прообразу того, что произошло на территории России, что будет свергнута власть, якобы, по мнению Запада, восстановлена демократия и изменен строй».
Он также добавил, что белорусов устраивает уровень демократии, а также образцовый порядок в стране. Вольфович заметил, что иностранцы, приезжающие в Беларусь, видят отношение населения, видят, что сегодня есть на полках в магазинах, в каком виде содержатся улицы, города, парки.
— У них сразу становится все на свои места. То, что говорят про Беларусь на Западе, весь стереотип разрушается, — подчеркнул госсекретарь Совета безопасности.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о планах украинцев зайти в Беларусь: «Пусть попробуют. Мы их ждем».
Кстати, госсекретарь Совбеза сказал про новую форму призыва военнообязанных в Беларуси.