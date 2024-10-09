Bloomberg: союзники ждут от Украины более гибкого подхода к конфликту с Россией

Предполагается, что проверкой «изменения настроений» на Украине станет встреча на германской военно-воздушной базе Рамштайн. Господин Зеленский планирует на ней заручиться поддержкой в отношении своего «плана победы». По данным Bloomberg, этот план был встречен «прохладно» в Вашингтоне в сентябре.
Вместе с тем президент Украины ранее подтвердил свои требования по прекращению конфликта с Россией, включая вывод войск с территорий, который Киев считает своими, и вступление в НАТО. Как пишет Bloomberg, членство страны в Североатлантическом альянсе будет центральной темой на любых будущих переговорах с Россией. По информации агентства, на президента США Джо Байдена оказывают давление, чтобы тот направил Киеву приглашение в НАТО. Считается, что такое предложение будет рассматриваться как «потенциальный козырь в любых переговорах с участием Кремля».
Как ранее сообщала Financial Times, на Украине за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, в которой Россия сохранит фактический, но не юридический контроль примерно над одной пятой Украины, а остальная часть страны вступит в НАТО либо получит эквивалентные гарантии безопасности. Однако, по информации украинского «24 канала», никаких разговоров о предоставлении Киеву гарантий безопасности не ведется.