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Bloomberg: союзники ждут от Украины более гибкого подхода к конфликту с Россией

Союзники Украины считают, что президент Владимир Зеленский может занять более гибкую позицию в вопросе прекращения конфликта с Россией, сообщили источники Bloomberg, близкие к НАТО. Как утверждается, украинские чиновники дали понять, что «они готовы признать, что развязка должна начаться».

Источник: Reuters

Предполагается, что проверкой «изменения настроений» на Украине станет встреча на германской военно-воздушной базе Рамштайн. Господин Зеленский планирует на ней заручиться поддержкой в отношении своего «плана победы». По данным Bloomberg, этот план был встречен «прохладно» в Вашингтоне в сентябре.

Вместе с тем президент Украины ранее подтвердил свои требования по прекращению конфликта с Россией, включая вывод войск с территорий, который Киев считает своими, и вступление в НАТО. Как пишет Bloomberg, членство страны в Североатлантическом альянсе будет центральной темой на любых будущих переговорах с Россией. По информации агентства, на президента США Джо Байдена оказывают давление, чтобы тот направил Киеву приглашение в НАТО. Считается, что такое предложение будет рассматриваться как «потенциальный козырь в любых переговорах с участием Кремля».

Как ранее сообщала Financial Times, на Украине за закрытыми дверями ведутся разговоры о сделке, в которой Россия сохранит фактический, но не юридический контроль примерно над одной пятой Украины, а остальная часть страны вступит в НАТО либо получит эквивалентные гарантии безопасности. Однако, по информации украинского «24 канала», никаких разговоров о предоставлении Киеву гарантий безопасности не ведется.