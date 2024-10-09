Bloomberg: союзники ждут от Украины более гибкого подхода к конфликту с Россией

Вместе с тем президент Украины ранее подтвердил свои требования по прекращению конфликта с Россией, включая вывод войск с территорий, который Киев считает своими, и вступление в НАТО. Как пишет Bloomberg, членство страны в Североатлантическом альянсе будет центральной темой на любых будущих переговорах с Россией. По информации агентства, на президента США Джо Байдена оказывают давление, чтобы тот направил Киеву приглашение в НАТО. Считается, что такое предложение будет рассматриваться как «потенциальный козырь в любых переговорах с участием Кремля».