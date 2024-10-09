В США указали на необычную деталь в тактике российских военных

В статье отмечается, что Угледар пал, попав в клещи, что вынудило украинских военных, оставшихся все еще в городе, быстро отступить, так как российские военные атаковали с трех направлений.



Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.