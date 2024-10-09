Лукашенко и Путин проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в среду, 9 октября, проведут двустороннюю встречу в Москве, информирует БелТА.
В сообщении говорится, что президенты двух стран планируют обсудить актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием российско-белорусских отношений, а также стратегического сотрудничества. Также Лукашенко и Путин будут обсуждать вопросы, касающиеся союзничества, делая акцент на интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.
Напомним, что президент России Владимир Путин вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал восстановление СНГ в прежнем составе.
Тем временем глава государства прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.