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Лукашенко и Путин проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября

Двусторонняя встреча Лукашенко и Путина состоится в Москве в среду, 9 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в среду, 9 октября, проведут двустороннюю встречу в Москве, информирует БелТА.

В сообщении говорится, что президенты двух стран планируют обсудить актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием российско-белорусских отношений, а также стратегического сотрудничества. Также Лукашенко и Путин будут обсуждать вопросы, касающиеся союзничества, делая акцент на интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.

Напомним, что президент России Владимир Путин вручит президенту Беларуси Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного в Москве 9 октября.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал восстановление СНГ в прежнем составе.

Тем временем глава государства прокомментировал изменения в ядерной доктрине России.