Лукашенко и Путин проведут двустороннюю встречу в Москве 9 октября

В сообщении говорится, что президенты двух стран планируют обсудить актуальные вопросы, связанные с дальнейшим развитием российско-белорусских отношений, а также стратегического сотрудничества. Также Лукашенко и Путин будут обсуждать вопросы, касающиеся союзничества, делая акцент на интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.