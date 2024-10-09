Экс-мэр Дзержинска Иван Носков назначен первым заммэра Самары

В 2006 году Иван Носков стал во главе иркутского филиала Фонда федерального имущества РФ, с 2007 по 2009 год работал в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества. С 2009 по 2013 год руководил государственными учреждениями Северного административного округа Москвы. В сентябре 2013 года стал первым заместителем главы Солнечногорского муниципального района Московской области.