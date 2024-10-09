Экс-мэр Дзержинска Иван Носков назначен первым заммэра Самары

В частности, Иван Носков назначен первым заместителем главы г. о. Самара.
Глава региона обратил внимание, что в областном центре накопилось много проблемных вопросов, требующих безотлагательных решений.
«У Ивана Николаевича большой опыт административной, хозяйственной работы. Уверен, его профессиональный опыт поможет в развитии города».
Напомним, Иван Носков покинул пост главы Дзержинска Нижегородской области по собственной инициативе. Он занимал должность с декабря 2018 года. В декабре 2020 года был переизбран на пятилетний срок его полномочий, до завершения VII созыва городской Думы в сентябре 2025 года.
Сообщалось, что экс-глава Дзержинска Нижегородской области Иван Носков может возглавить мэрию Самары. Однако губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал, что главой города пока остаётся Елена Лапушкина, а все «кадровые решения официально будут озвучены, как только их действительно примут».
Напомним также, что Иван Носков был избран главой Дзержинска Нижегородской области 6 декабря 2018 года. Депутаты городской думы проголосовали за него единогласно.
С февраля 2018 года он работал заместителем главы Нижнего Новгорода, курируя вопросы благоустройства.
СПРАВКА.
Иван Николаевич Носков родился в Новосибирске.
В 1995 году закончил физический факультет Красноярского государственного университета, в 2010 году — факультет государственного и муниципального управления Российской академии государственной службы при президенте РФ.
До 1998 года трудился в коммерческих компаниях, затем в администрации Красноярского края. В 2000 году был избран депутатом Канского городского совета (г. Канск), до 2005-го возглавлял бюджетную комиссию горсовета.
В 2006 году Иван Носков стал во главе иркутского филиала Фонда федерального имущества РФ, с 2007 по 2009 год работал в центральном аппарате Российского фонда федерального имущества. С 2009 по 2013 год руководил государственными учреждениями Северного административного округа Москвы. В сентябре 2013 года стал первым заместителем главы Солнечногорского муниципального района Московской области.
В мае 2014 года назначен министром жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. С ноября 2015 года и до мая 2017 года был вице-мэром Иркутска.