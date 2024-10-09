В Тольятти объявлен конкурс на должность главы города

Об отставке главы Тольятти Николая Ренца 16 сентября на совещании в областном правительстве сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он пообещал, что решение о новом главе города будет принято в ближайший месяц. На заседании думы Тольятти 25 сентября депутаты объявлять конкурс не стали, объяснив это тем, что на данный момент еще до конца не определились с его сроками, он может быть объявлен на 20 дней, а может — на срок до полугода. Тогда же источник «Ъ-Волга» сообщил, что конкурс объявят 9 октября, так и произошло.