В Тольятти объявлен конкурс на должность главы города

Также на заседании было объявлено о формировании конкурсной комиссии. Со стороны думы Тольятти в нее войдут депутаты Сергей Рузанов, Николай Спиваков, Алексей Степанов, Александр Шарков, Дмитрий Микель, Виталий Подоляко, президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов, секретарь тольяттинского отделения партии «Единая Россия» Владимир Бокк, ректор ТГУ Михаил Криштал и почетный гражданин города Владимир Гусев. Еще 10 человек войдут в комиссию со стороны губернатора Самарской области.
Об отставке главы Тольятти Николая Ренца 16 сентября на совещании в областном правительстве сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он пообещал, что решение о новом главе города будет принято в ближайший месяц. На заседании думы Тольятти 25 сентября депутаты объявлять конкурс не стали, объяснив это тем, что на данный момент еще до конца не определились с его сроками, он может быть объявлен на 20 дней, а может — на срок до полугода. Тогда же источник «Ъ-Волга» сообщил, что конкурс объявят 9 октября, так и произошло.