Бывший мэр Дзержинска Иван Носков назначен первым замом главы Самары

Представляя нового первого заместителя главы Самары, Вячеслав Федорищев сказал: «У Ивана Николаевича очень большой опыт административной, хозяйственной деятельности. Он достаточно успешно справился с задачами, которые ему ставил губернатор Нижегородской области как главе города Дзержинска».