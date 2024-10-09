Бывший мэр Дзержинска Иван Носков назначен первым замом главы Самары

Бывший мэр Дзержинска Иван Носков назначен на должность первого заместителя главы Самары. Об этом объявил в среду, 9 октября, на оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев.
Представляя нового первого заместителя главы Самары, Вячеслав Федорищев сказал: «У Ивана Николаевича очень большой опыт административной, хозяйственной деятельности. Он достаточно успешно справился с задачами, которые ему ставил губернатор Нижегородской области как главе города Дзержинска».
Вячеслав Федорищев пожелал Ивану Носкову успехов и удачи в работе на новом месте.
Иван Носков уроженец Новосибирска, руководил Дзержинском с декабря 2018 года.
Ранее, Ивану Носкову неофициально прочили должность главы Самары.