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Бывший мэр Дзержинска Иван Носков назначен первым замом главы Самары

Иван Носков руководил Дзержинском с декабря 2018 года.

Бывший мэр Дзержинска Иван Носков назначен на должность первого заместителя главы Самары. Об этом объявил в среду, 9 октября, на оперативном совещании правительства Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев.

Представляя нового первого заместителя главы Самары, Вячеслав Федорищев сказал: «У Ивана Николаевича очень большой опыт административной, хозяйственной деятельности. Он достаточно успешно справился с задачами, которые ему ставил губернатор Нижегородской области как главе города Дзержинска».

Вячеслав Федорищев пожелал Ивану Носкову успехов и удачи в работе на новом месте.

Иван Носков уроженец Новосибирска, руководил Дзержинском с декабря 2018 года.

Ранее, Ивану Носкову неофициально прочили должность главы Самары.