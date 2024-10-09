Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России

«Расположение участков в непосредственной близости от мест укрытия, в частности бункеров, обеспечение помещений запасными входами и выходами — вот некоторые из логистических условий, рекомендуемых Службой информации и безопасности, которые сделали бы возможными открытие еще трех избирательных участков в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте. Поскольку министерство иностранных дел не смогло выполнить эти условия, Центральная избирательная комиссия была вынуждена принять решение о невозможности де-факто организации и функционирования трех избирательных участков в России», — сообщает радиостанция.