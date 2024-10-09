Губернатор Свердловской области предложил поднять налоги букмекерам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять налоги для букмекеров. Соответствующий законопроект направлен в Законодательное собрание региона.
Законопроект касается так называемых процессинговых центров — это служебные помещения, в которых букмекеры ведут учет ставок, фиксируют выигрыши и проигрыши, а также рассчитывают выплаты и ведут другую подобную деятельность. Такие центры бывают обычными, физическими, в которые люди приходят сами, и интерактивными, с которыми связь осуществляется через интернет. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.
— В статье первой законопроекта предлагается внести в Закон Свердловской области […] изменение, предусматривающее установление налоговой ставки по налогу на игорный бизнес в отношении процессинговых центров интерактивных ставок букмекерской конторы в размере десяти миллионов рублей за один такой процессинговый центр, — пишет Вячеслав Вегнер.
Согласно документу, меру на территории Свердловской области предлагается ввести с 1 января 2025 года. По словам депутата регионального Заксобрания, предложение о поднятии налогов для букмекеров принято на фоне отсутствия поступлений в казну денег от процессинговых центров интерактивных ставок. Вячеслав Вегнер отметил, что основная часть ставок на сегодняшний день делается именно через интернет.