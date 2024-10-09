Губернатор Свердловской области предложил поднять налоги букмекерам

Законопроект касается так называемых процессинговых центров — это служебные помещения, в которых букмекеры ведут учет ставок, фиксируют выигрыши и проигрыши, а также рассчитывают выплаты и ведут другую подобную деятельность. Такие центры бывают обычными, физическими, в которые люди приходят сами, и интерактивными, с которыми связь осуществляется через интернет. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.