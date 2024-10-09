Межевич: Лукашенко и Путину сегодня есть, какие перспективы обсудить

На среду 9 октября в Москве запланирована встреча президентов России и Беларуси, Владимир Путин вручит Александру Лукашенко высшую награду России ― орден Андрея Первозванного, указ о награждении белорусского коллеги российский лидер подписал в конце августа.
Встреча лидеров двух стран проходит в рамках рабочего визита президента Беларуси в Россию, накануне Александр Лукашенко принимал участие в саммите глав стран СНГ.
Этот саммит может сегодня стать отправной точкой, из которой вырастет некая новая форма постсоветской интеграции, полагает известный эксперт, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.
«Я думаю, что двум лидерам есть о чем поговорить, есть что вспомнить и есть о каких перспективах подумать, учитывая то обстоятельство, что помимо человеческой политической вежливости есть общие вызовы, перед которыми стоит Союзное государство. Следующий момент — по СНГ. Очень много разговоров о том, что СНГ — это такой промежуточный институт, который когда-то давно был нужен, но уже давно умер. Это не совсем так. Это действительно институт, который был создан для более-менее спокойного развода бывших союзных республик. В этом смысле идея СНГ была откровенно хороша. А дальше существование СНГ продолжилось, потому что все проблемы за год-два или пять не решились, а во-вторых уже из этой основы вырастала будущая организация ― ЕАЭС, и может быть, этим еще не все закончится, и какие-то формы постсоветской интеграции будут произрастать все на том же очень немолодом фундаменте», ― говорит Межевич.
Что касается награждения Лукашенко орденом Андрея Первозванного, это вовсе не дипломатическая награда, за этим награждением стоит очень многое, подчеркивает собеседник радио Sputnik.
«Орден Андрея Первозванного не может считаться знаком внимания, он для этого слишком тяжел и велик. Да, у нас порой возникают какие-то проблемы, но главная задача, которую успешно удалось решить, это внешний контур безопасности. Особенно в условиях, когда с юга полусумасшедшие политики кричат, что они одним батальоном войдут в Беларусь, а кроме них, есть еще и Прибалтика, есть еще и недружественная Польша. И в этих условиях есть тот факт, что нападение на Беларусь — это нападение на Россию, и все разговоры сразу закончены», ― отмечает Межевич.