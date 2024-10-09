Межевич: Лукашенко и Путину сегодня есть, какие перспективы обсудить

«Я думаю, что двум лидерам есть о чем поговорить, есть что вспомнить и есть о каких перспективах подумать, учитывая то обстоятельство, что помимо человеческой политической вежливости есть общие вызовы, перед которыми стоит Союзное государство. Следующий момент — по СНГ. Очень много разговоров о том, что СНГ — это такой промежуточный институт, который когда-то давно был нужен, но уже давно умер. Это не совсем так. Это действительно институт, который был создан для более-менее спокойного развода бывших союзных республик. В этом смысле идея СНГ была откровенно хороша. А дальше существование СНГ продолжилось, потому что все проблемы за год-два или пять не решились, а во-вторых уже из этой основы вырастала будущая организация ― ЕАЭС, и может быть, этим еще не все закончится, и какие-то формы постсоветской интеграции будут произрастать все на том же очень немолодом фундаменте», ― говорит Межевич.